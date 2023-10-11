Bandırma Kitap Günleri Sona Erdi

Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Bandırmada 5’si düzenlenen kitap günleri bu yıl 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. İlk gününden son gününe kadar birbirinden değerli isimleri konuk eden Bandırma Belediyesi Bandırmalı vatandaşlara kültür ve sanat şöleni yaşattı.

Erol Mütercimler ve Sinan Meydan’ın, Cumhuriyet’in önem ve kazanımlarını anlatan, bu yolda kitapların önemini vurgulayan konuşmaları yoğun ilgiyle dinlendi. Sonraki günlerde devam eden etkinliklerde yer alan değerli isimler arasında usta oyuncu ve onur konuğu Halil Ergün, Ercan Kesal, Sunay Akın, Çiğdem Toker, Selçuk Tepeli, Gökhan Çınar, Feyza Altun ve birbirinden kıymetli katılımcılarla 8 gün boyunca devam eden kitap günleri 50 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Aynı zamanda Bandırma Cumhuriyet Meydan’ında kurulu olan stant alanlarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 40’ı aşkın yayınevi himayelerindeki eserleri kitapseverlerle buluşturdu. Kültür, sanat, psikoloji ve birçok alanda çeşitliliğe sahip özgün eserlerin yer aldığı stantlarda her yaşa ve her okuyucu kitlesine hitap eden kitaplar Bandırmalı vatandaşlara sunuldu.

Kitap günleri süresince sinema, televizyon, sanat, tarih ve daha pek çok alanda söyleşiler gerçekleştiği gibi müzik alanında da sahnenin tozunu alan Leyanner Chibas Duporte ve ekibi müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Buram buram kültür ve sanat kokan Kitap günlerinin son gününde Hande Mehan, birbirinden seçkin eserleri etkinliğe katılan sanatseverler için seslendirdi.

Bandırma Belediyesi sanatın medeniyet alanındaki gücünü, yüksek duyarlılık ve istikrarla gelecek yıllarda da Bandırma haklı ile buluşturmaya devam edecek.