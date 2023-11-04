Balina oyununa ünlü isimler ve tiyatroseverlerden yoğun ilgi!

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyere, Hande Ataizi, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç Yasemin Kay Allen, Selin Şekerci, Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya, Rıza Kocaoğlu, İbrahim Selim, gibi ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile “Balina” ilk kez Türkiye tiyatro sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatro oyunu Hande Ataizi, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Yasemin Kay Allen, Selin Şekerci, Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Aslıhan Karalar, Rıza Kocaoğlu, İbrahim Selim, Mehmet Ozan Dolunay, Caner Topçu, Burak Can, Meltem Akçöl, Nazlı Bulum, Gizem Örge, Hakan Kurtaş, Ece Yaşar, Gizem Hatipoğlu, Mina Derman, gibi aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu prömiyerini dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirdi.

İbrahim Çiçek’in yönettiği ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesinin anlatıldığı Balina oyunu, Kia, URBAN Care, Estée Lauder ve Art de Huile’in katkılarıyla ilk gösterimini gerçekleştirdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan “Balina” oyunu, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.