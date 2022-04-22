Bakan Ersoy: Körfez ülkelerinden gelen turistlerde çok ciddi artış öngörüyoruz

Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de Valiliği ziyaret etti, Vali Kemal Çeber'den bilgi aldı.

Rize Kalesi için yapılan bin merdivenlik yaya yolunu inceleyen Ersoy, kaleyi gezerek yetkililerle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Ersoy, yürüyerek Rize Belediye Başkanlığına geçti. Ersoy, burada kentin turizm ve kültür yatırımlarıyla ilgili toplantıya katıldı.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Rize'de turizm merkezi ilan edilen üç önemli nokta olduğunu söyledi.

Kuspa, Senoz ve Andon bölgesinde turizm merkezi planlaması yapılacağını belirten Ersoy, projelerin Bakanlık kanalıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi. Ersoy, Denizcilik Müzesi yapmayı planladıklarını, buna mali destek sağlanacağını kaydetti.

Rize'nin yaylalar açısından kendisini çok iyi koruduğuna işaret eden Ersoy, "Yaylalar kamu arazilerinin çok olduğu yerler. Doğasını korumuş olmanın özelliğiyle, doğası ile uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir şehrimiz. Kültür merkezi eksiği var. Bununla ilgili de bir proje yapacağız. Oluşturulan alana destek vereceğiz. Bütün bunları 1 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Salgın döneminin ardından turizm gelirleri ve turist sayısında hızlı V çıkışları (hızlı düşüşün ardından hızlı turizm artışı) olacağına değinen Ersoy, "Geçen sene ilk V çıkışı gerçekleştirdik. Bu sene de hızlı çıkışlar devam edecek Türkiye genelinde. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerde çok ciddi, hızlı bir artış öngörüyoruz. Gelen turistler geçen seneki ilk aylarla kıyaslanamayacak kadar yüksek. Uçak taleplerini görüyoruz. Çok fazla sayıda hem charter hem tarifeli sefer direkt yurt dışından talepler var." ifadelerini kullandı.