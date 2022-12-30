Bakan Ersoy: İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak

Bakırköy Doğan Hızlan Kütüphanesinin açılışında konuşan Bakan Ersoy, İstanbul'da yeni kütüphaneler açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, edebiyat eleştirmeni ve yazar Hızlan'ın eserleri ve beyefendi kişiliğiyle edebiyat dünyasındaki sayılı isimlerden biri olduğunu söyledi.

Ersoy, Doğan Hızlan'ın 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü aktararak, "Doğan Hocamız edebiyat eleştirmenliği konusunda duayen bir isimdir. Yazılarıyla Türk edebiyatının zengin literatürüne kıymetli bir ışık tutan Hızlan, toplumsal kültüre de önemli katkılar sunmuştur. Doğan Hızlan aslında edebiyatseverlerin kendisine sevgisi ve saygısıyla en önemli ödülü almıştır. Doğan Hızlan için birbirinden kıymetli nice cümleyi daha yan yana getirmekten onur duyarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının 2022'de 1257'ye ulaştığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"167 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık ve 60 halk kütüphanesinin de iyileştirilme çalışmaları devam ediyor. Ülkemizdeki tüm kütüphanelerde 2018 yılında, 323 bin 316 metrekare olan toplam kapalı alanımız, 2022 yılında 399 bin 732 metrekareye, oturma kapasitemiz ise 97 bin 402'den, 114 bin 906'e yükseltildi. 2023 yılına da hızlı bir başlangıç yapacağız. 13 Ocak itibarıyla hizmete açacağımız Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın da sayılı kütüphanelerinden biri olarak hizmete giriyor. Rami Kışlası, hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacak. 4 binden fazla oturma ve 2,5 milyonluk kitap kapasitesi olacak. Ben şimdiden eminim ki, bu eser İstanbul'umuza çok yakışacak."

Bakan Ersoy, Doğan Hızlan'ın adını taşıyan kütüphanenin restorasyonunun İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktararak, "Toplam 4 katlı ve 900 metrekare kullanım alanlı kütüphanede, okuma-araştırma salonları, engelli vatandaşlarımıza yönelik alanlar, eğitim ve edebiyat söyleşilerinin yapılabileceği etkinlik salonları, resim-müzik atölyeleri ve spor aktivite alanları bulunuyor. 180 kişi oturma kapasiteli olan kütüphanede ayrıca değerli yazar Doğan Hızlan'a ait özel koleksiyonlar da bulunacak. Sayın Hızlan'a bu değerli armağanı için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Günümüz modern kütüphanecilik anlayışıyla donatılan kütüphanede 15 bin seçkin kitap, süreli yayın da bulunacak." ifadelerini kullandı.

"Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur"

Edebiyat eleştirmeni ve yazar Doğan Hızlan da böyle günlerde insana yapılan iltifatın çok değerli olduğuna işaret ederek, "Kütüphane çok önemli. Ben daima kütüphanecileri yazdım, okudum. Benim hayatımda kütüphanelerin büyük yeri vardır. Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur." şeklinde konuştu.

Hızlan, kütüphanelerin 7 gün 24 saat hizmet vermesinin önemine de değinerek, kütüphanelerin insanlara bilmediğini öğretecek yerler olduğunu, kendisinin de adının verildiği bu kütüphanede çokça vakit geçirmek istediğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, kütüphaneyi gezdi.