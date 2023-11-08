Bakan Ersoy: Antik kentlerde kazı çalışmalarını 12 aya yayacağız

Bakan Ersoy, Denizli'deki Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde düzenlenen "Geleceğe Miras Hierapolis" projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, toplantı öncesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Laodikya'daki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan ve 2 yılda restorasyon çalışmaları tamamlanan Traian Anıtsal Çeşmesi'nin ayağa kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Traian Çeşmesi, apsidal havuzuyla ayağa kaldırılan Anadolu'daki tek örnek olmasının yanında orijinal heykeliyle birlikte ayağa kaldırılan, bu planda ve milattan sonra 113-115 yılları arasında tarihlenen dünyadaki tek örnek. Bu istisnai çalışma Laodikya'nın simgelerinden birine yeniden hayat vermiş olmasının yanında arkeoloji dünyası için de parmakla gösterilecek bir restorasyon uygulaması olmuştur. 2022 yılında da Laodikya Batı Tiyatro yapısı, restorasyon çalışmaları tamamlanarak 1600 yıl sonra kapılarını yeniden etkinliklere açmıştı. Traian Çeşmesi ve heykeliyle de Denizlilerin eşsiz medeniyet mirasından yaklaşık 1910 yıllık bir parçayı bugünün kültür turizm hayatına kazandırmış oluyoruz. Şehrimiz için ciddi bir katma değer oluşturacaktır."

"Süreci hızlandırmanın vakti çoktan gelmiştir"

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yeri konumundaki Hierapolis'in 1988'den beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, Hierapolis'in insanlık tarihi noktasında hem cevapların hem yeni soruların kaynağı olma potansiyelini fazlasıyla taşıdığını kaydetti.

Hierapolis'teki kazıların 1957'de başladığını ifade eden Ersoy, "Bu 66 yıl içerisinde kentin sadece yüzde 3,5'i kazılmış ve ayağa kaldırılmıştır. Bu süreci hızlandırmanın vakti çoktan gelmiştir." dedi.

Türkiye'de arkeolojik kazıların 12 aya yayılması projelerinin kapsamını genişleteceklerini ve yabancı bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarını da 12 aylık kazı projesine dahil edeceklerini duyurduklarını hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Söz konusu kazılarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer koordinatör kazı başkanı atayacağımızı da belirtmiştik. Halen 144 kazı ile yürütmekte olduğumuz 12 aylık kazı projemize yabancı heyetlerce yapılan 32 kazımızı da dahil ederek arkeolojik kazı çalışmalarımızın hem bütçelerini hem lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir şekilde arttırıyoruz. Bu sayede arkeolojik alanlarımızdaki yapıları çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak, antik kentlerimize ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız. Hierapolis başta olmak üzere ilk etapta Efes, Bergama, Afrodisyas, Sardes, Sagalassos, Labranda, Milet, Lmyra ve Notion'da 12 aylık kazı süreçlerimizi başlatıyoruz."