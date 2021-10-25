'Bağlılık Hasan' filmi, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu

"Bağlılık" üçlemesinin ikinci filmi olan Bağlılık Hasan'ın gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin yönetmeni Kaplanoğlu'nun yanı sıra başrol oyuncuları Umut Karadağ ve Filiz Bozok'la birlikte görüntü yönetmeni Özgür Eken katıldı.

Festivalin ulusal film programcısı Ebubekir Elkatmış'ın yönetimini üstendiği söyleşide, Kaplanoğlu, filmin prömiyerini yaptığı 74. Cannes Film Festivali deneyiminin sorulması üzerine, pandemi nedeniyle iki yıllık biriken filmlerin arasından süzülüp seçildiklerini ve bunun daha değerli olduğunu söyledi.

Usta sinemacı, "Bizim için sinemaya dönmek, iki sene sonra salonlara dönüyor olmak ve seyirciye kavuşmak harika. Filmin oradaki ilk galası çok heyecan vericiydi. Hem oyuncularımız, hem ekip için çok iyi tepkiler aldık. Orada olmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Oyuncular dışında, rüzgarın da adeta bir oyuncu gibi filmde yer almasının sorulması üzerine Kaplanoğlu, "Ben bir mekana girdiğimde, o mekanın sesi, rengi, ışığı, ağaçları, nesneleri, eşyası, yani kısacası her şeyine bakıyorum." ifadesini kullandı.

Bağlılık filmi için mekan araştırması yapmaya gittiklerinde rüzgardan ve sesinden çok etkilendiklerini dile getiren Semih Kaplanoğlu, rüzgarın filmden kopamayacak bir unsur olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Kaplanoğlu, hikaye anlatımına dair gelen bir soru üzerine ise "İnsanın hakikati, hem sıra dışında hem entelektüel yaşamda hem de sıradan insanlarda yer alıyor ve içerideki hakikat hiç değişmiyor. Ben de o hakikati görmek ve paylaşmak derdinde olan birisiyim." şeklinde konuştu.

Usta yönetmen, konuşmasında aynı zamanda "Bağlılık" serisinin son filminin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanını adapte etmeye çalışan bir yazar hakkında olacağının müjdesini verdi.