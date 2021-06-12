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Ayvalık'ta Sardunya Festivali öncesi ressamlar çizdikleri resimlerle ilçenin duvarlarını güzelleştiriyor

Ayvalık'ta Sardunya Festivali öncesi ressamlar çizdikleri resimlerle ilçenin duvarlarını güzelleştiriyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek "Sardunya Festivali"ne katılacak sanatçılar, festival öncesi ilçedeki duvarları ve trafoları resimlerle renklendiriyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi tarafından eylülde düzenlenecek festivale katılacak olan ressam Mustafa Kemal ve Nalan Meral Çetinel çifti, Atatürk Caddesi'ndeki duvarı resim çizerek güzelleştirdi.

Nalan Meral Çetinel, kötü görünen duvarın çizdikleri resimle güzelleştiğini ve resmin çok beğenildiğini belirtti.

Mustafa Kemal Çetinel ise 50 yıldır resim çizdiğini anlatarak "Bu duvarı eşimle gönüllü olarak boyayarak ilçe halkına kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan ve Ayvalık'a tatile gelen Meltem Afşin de ilçenin cadde ve sokaklarını gezerken tesadüfen gördüğü Çetinel çiftinin duvar çalışmasına adeta hayran kaldığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirDuvarlara HayatSardıunya Festivali
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