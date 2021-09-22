Ayşen Laçinel’den 2 yeni kitap

Yazarın, “Hayat ve Kariyer” ile “Hayat ve İlişkiler” konulu yeni iki kitabı, tam bir başucu ve yaşam yolculuğu kitapları olma özelliklerini taşıyor. AZ Yayın Grubu’ndan çıkacak olan iki kitabın geliri, Ayşen Laçinel’in Kurucu Başkanı olduğu Gençler İçin İyilik Derneği’ne bağışlanacak.

Marka, İletişim, İnsan Kaynakları alanlarında global çapta başarılara imza atan AL Danışmanlık Genel Müdürü Ayşen Laçinel, “İnsan yaşadıkça kendine katar. Başarır veya öğrenir” diyerek, kitaplarında bilgi birikimini, deneyimlerini, tecrübelerini ve yaşam yolculuğunu aktarıyor.

Altın değerindeki deneyimleri ve tecrübeleri okurları ile paylaşıyor

Ayşen Laçinel’in, iş yaşamımdaki yöneticilik deneyimleri, binlerce çalışanın insan kaynakları ve eğitimleri ile ilgili kurduğu sistemler, gerçekleşen projelerde aldığı ödüller ve 11 yıl önce kurduğu eğitim ve danışmanlık şirketi AL Danışmanlık & Ayşen Laçinel Akademi’de verdiği; kuruma, markaya ve insana özel eğitimler, danışmanlıklar, p sikolojik danışmanlık seansları devam ediyor.

Pandemide yazdığı 2 yeni kitap ile birlikte, toplamda 6 kişisel gelişim & liderlik & iletişim kitaplarına imza atan yazar, gerek iş dünyasına yaptığı danışmanlıklar, gerek verdiği eğitimler, bireysel psikolojik danışmanlıklar ve mentorlukları ile edindiği deneyim, tecrübe ve gözlemleri kitapları ile okurları ile paylaşıyor.

**Hayat ve Kariyer kitabı...

İş arayanlar ve kariyer planlayanlar için başucu kitabı olma özelliğini taşıyor. Kitapta, meslek seçimi, iş seçimi, cv hazırlama, mülakata hazırlık ve kariyer yolculuğundaki süreçler ve seçimlerin önemi anlatılıyor.

Hayat ve İlişkiler kitabı...

Hayat seçimlerinde mutlu olmak isteyenler, sevgi saygı dolu etkin ilişkiler kurmak isteyenler, kendi yaşam yolculuğunda sağlam adımlar atmaya niyet edenler, yenilenen ve ayağa kalkmak isteyenlere yazılmış başucu kitabı olma özelliğini taşıyor.