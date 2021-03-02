Ayşen Birgör'ün “Kalpsiz”ine büyük ilgi

TRT Müzik kanalında "Akşam Sefası" ve "Yıldızlar Altında" programlarında ki güçlü sesi ve yorumuyla hafızalarımıza kazınan Ayşen Birgör'e, Cengiz Kurtoglu ile birlikte seslendirdiği "Kalpsiz düeti ile övgüler yağmaya devam ediyor.

Ayşen Birgör Kalpsiz’e gelen ilgi ve sevgiyle ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:

“Çok kıymetli bir duygu. Yıllarını müziğe vermiş bir duayen Cengiz Kurtoğlu ile aynı projede olmak büyük gurur. Yorumculuğunu anlatmaya kelimler yetmez. Şarkılarda ki kendine has duygusu ile attığı imzaları muhteşem bir şey ve tabii ki geniş yürekliliği, abiliği, sevgisi, ilgisi, bundan sonra ki projeler de yol göstermek adına deneyimlerini benimle paylaşması büyük şans.”

Kalpsiz’deki güçlü yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Ayşen Birgör”, “En aşta ailem bana destek vermeseydi, yeteneğim ve kendime olan inancım olmasaydı, sevgili prodüktörüm Seçkin Özer’in bana olan inancı bu denli büyük olmasaydı, bu şarkı ‘yılın düeti’ olmazdı” diyerek, yeni projelerinin de çok ara vermeden sevenleriyle buluşacağını dile getirdi.