Ayşegül Aldinç 15 günde 4 konser vererek 2024'e hızlı başladı

Aldinç, kendisini özleyen dinleyicisiyle 3 farklı şehirde, 15 günde 4 konserde buluştu. Adana ve Mersin'den sonra geçtiğimiz hafta sonu da; Fişekhane ve Kartal İstmarina Jolly Joker'de, ayağının tozuyla muhteşem konserlere imza attı. Sayısız hit şarkı, onca albüm, bir dolu ödülle, Türk müzik tarihinin güçlü yorumculardan Ayşegül Aldinç; yine doyumsuz, yine eğlencenin zirve yaptığı konserlerinde, sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri hipnotize etti.

Konserlerine, O Kız şarkısıyla başlangıç yapan Ayşegül Aldinç, Beni Hatırla, Alev Alev, Al Beni, Durum Leyla, Bir Tek Gördüğüm, Alimallah, Sorma gibi geniş kitlelerin ezbere söylediği hitlerinin yanında bazı sürpriz sevdiği coverlarıyla süslü repertuvarının klasikleşmiş Türk pop müziği şarkılarıyla yorumladığı bölümde eşsiz bir müzik şöleni yaşatıyor.