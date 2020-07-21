Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak
YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Bizim milliyetçiliğimiz ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmiş bir milliyetçiliktir
Bizim milliyetçiliğimiz ülkenin çıkarları üzerine...
Hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi pozitif ayrıştırdı
Hane halkının düşük borçluluk oranı...
Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor
Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması devam...
Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması yakın tarihimizin en önemli irade beyanı
Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması yakın...

Ayrıcalıklı dokunuşları ve iştah kabartan sunumlarıyla, Türk ve dünya mutfağına ait lezzetlere yepyeni yorumlar kazandıran Lue Karaköy, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’de yaşayan iş adamı ve işletmeci Serkan Yılmaz tarafından hayata geçirilen Lue Karaköy, şubeleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ayrıcalıklı dokunuşları ve iştah kabartan sunumlarıyla, Türk ve dünya mutfağına ait lezzetlere yepyeni yorumlar kazandıran Lue Karaköy, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk mutfağı başta olmak üzere dünya ve İtalyan mutfağına ait seçkin lezzetleri menüsünde bulunduran Lue Karaköy, yüksek hijyen standartları, şık dekorasyonu ve sunumlarıyla da dikkat çekiyor. 

Tüm dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte yatırımlarına hız kesmeden devam eden başarılı iş adamı Serkan Yılmaz, özellikle yeme içme sektörünün büyük sınavlardan geçtiği bu zorlu günleri iyi değerlendirmek gerektiğini ve ancak başarılı işletme bilgisine sahip olan kurumların ayakta kalabileceğini dile getirerek, yeni yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.