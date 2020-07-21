Ayrıcalıklı dokunuşları ve iştah kabartan sunumlarıyla, Türk ve dünya mutfağına ait lezzetlere yepyeni yorumlar kazandıran Lue Karaköy, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk mutfağı başta olmak üzere dünya ve İtalyan mutfağına ait seçkin lezzetleri menüsünde bulunduran Lue Karaköy, yüksek hijyen standartları, şık dekorasyonu ve sunumlarıyla da dikkat çekiyor.

Tüm dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte yatırımlarına hız kesmeden devam eden başarılı iş adamı Serkan Yılmaz, özellikle yeme içme sektörünün büyük sınavlardan geçtiği bu zorlu günleri iyi değerlendirmek gerektiğini ve ancak başarılı işletme bilgisine sahip olan kurumların ayakta kalabileceğini dile getirerek, yeni yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.