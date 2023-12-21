Ayhan Taş yarışma programına başlıyor

Türkiye'nin önde gelen dizi ve filmlerinin değerli ismi, görenlerin ne oyunculuğunu ne yüzünü asla unutmadığı isimlerden birisi olan Ayhan Taş, yepyeni bir YouTube projesine başlıyor.

“Mahşer-i Cümbüş” ile tanıdığımız ve Türkiye’de doğaçlama tiyatronun popülerleşmesindeki en büyük isimlerden birisi olan Ayhan Taş, oyuncu adaylarını sevindirecek sürpriz bir haberle sevenlerini heyecanlandırdı.

Ayhan Taş ve Akif Öztürk, Ayak Film Production çatısı altında belli başlı eğitim kurumlarında özel oyunculuk eğitimi almış ya da konservatuvar okumuş, ancak kendisine doğru çalışma alanı yaratamamış, gelecek vaat eden gençlerle bir yarışma formatı içerisinde ayakları yere basan bir gelecek kurmayı hedefliyor.

Ayhan Taş’ın bir oyuncu survivorı olarak lanse ettiği yarışmanın genel hatları ise şöyle olacak;

Öncelikle açılacak olan başvuru platformu üzerinden tüm Türkiye ve tüm Dünya'dan gelecek olan katılım başvuruları ön eleme ve değerlendirmelerden geçerek 50 kişiye indirilecek.

Sonrasında yüz yüze yapılacak mülakatların ardından oyuncu adayları 50 kişiden 16 kişiye indirilecek. Kalan 16 kişiyle de 5 ay süren bir yarışma başlatılacak.

Yarışmada birbirinden değerli jüri üyelerinin yanı sıra her hafta; oyuncu, sanatçı, sporcu, yönetmen olmak üzere her kulvardan dahil edilebilecek bir ünlü konuk eşliğinde puanlama sistemi açılacak. Puanlama sisteminde izleyicilerin de oylama yapabileceği bir alan yaratılacak.