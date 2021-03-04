Aydilge'den Kadınlara Mesaj!

Kendi söz ve bestelerini yazan sayılı kadın yorumculardan olan Aydilge, kadınlara uygulanan şiddetin ve ayrımcılığın değişmesine yönelik çabalarıyla da dikkat çekiyor. Aydilge, YouTube kanalında yayınladığı "Kadın İsterse" adlı şarkısını, dünyada ve ülkemizdeki başarılı kadınların görüntüleriyle kliplendirdi.

16 yaşındayken başına gelen ve son anda kaçıp kurtulduğu taciz olayını anlattığı röportajının ardından, kadınlar gününe özel hazırladığı şarkısında ''Artık korkmuyorum'' diyen sanatçı, tüm kadınların özgürce, korkmadan yaşaması gerektiğine vurgu yaptı. Şarkıyla beraber "Radyonun Yıldızları" ödüllerinde halk oylaması ile Yılın En İyi Kadın Sanatçısı seçilen Aydilge, ödülünü de Van'ın kız futbol takımı Mor Menekşeler'e yolladı.