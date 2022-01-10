Zeynep Sahra’nın çok satanlar listesinden düşmeyen Ayçöreği kitabının dizisi yakında dijital platformlarda yayınlanacak.
Ayçöreği serisinin son kitabı Kırmızı Kurabiye geçtiğimiz gün siparişe açıldı ve ilk 72 saatte 50 binlik satış grafiğine ulaştı.
AYÇÖREĞİ KİTABI DİZİ OLUYOR.
Kum Film imzalı dizinin yapımcılığını ödüllü yönetmen Meryem Beyza Er üstleniyor.
10 Ocak 2022 Pazartesi 20:59
Zeynep Sahra’nın çok satanlar listesinden düşmeyen Ayçöreği kitabının dizisi yakında dijital platformlarda yayınlanacak.