Ayasofya Camiine girişlerin ayrılacak olması vatandaşı sevindirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ibadet edecek Türk vatandaşlarıyla kültürel olarak camiyi gezmek isteyen yabancı ziyaretçilerin girişlerinin 15 Ocak 2024'ten itibaren ayrı kapılardan yapılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından UNESCO'nun tavsiyesi üzerine geçilecek ziyaretçi yönetim planına göre, caminin girişindeki yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek.

İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının girişinde bir değişiklik olmazken, yabancı ülke vatandaşlarının turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretler ücretli olacak ve Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kapıdan giriş yapılacak.

Uygulama, girişte oluşan uzun kuyruğa çözüm olarak hayata geçirilecek.

"Namaz kılmak isteyenlere öncelik tanınması lazım"

Ayasofya Camii meydanında sorularını cevaplayan vatandaşlardan Özkan Cengiz, girişte bir yoğunluk ve sıra olduğunu belirterek, "Bence her zaman namaz kılmak isteyenlere öncelik tanınması lazım. Eğer camiyse, ibadethaneyse öncelik tanınması lazım diye düşünüyorum. Bence güzel bir uygulama." dedi.