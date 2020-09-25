Axis İstanbul’da Kitap Günleri başlıyor

Vatan Caddesi ile E5’in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu’nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM’de 25 Eylül Cuma günü ‘Kitap Günleri’ etkinliğinin açılışı gerçekleşiyor. Çocuk kitaplarından tarihi çalışmalara, dünya klasiklerinden felsefe dizileri ve kişisel gelişim kitaplarına dek birçok türde eserin okurla buluşacağı Kitap Günleri, 24 Aralık’a kadar açık olacak.

Tüm okurların istediği kitaba uygun fiyatlarla sahip olabileceği Kitap Günleri'nde Axis İstanbul AVM, ziyaretçilerini hem alışverişin hem de kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı etkinlik alanı, AVM’nin -1. katında kurulacak.