Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar

Burak Sense ‘nin yeni teklisi ‘’Zehirli Ot ‘’ Mystery Alternative Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Zehirli Ot ‘un sözü Burak Sense ‘ye ,Beste ve düzenlemesi yetenekli ve genç isim Cem Ergunoğlu’na ait.Video klip, bir çok ünlü isimle çalışmış ve sinema filmleri alanında kendine sağlam yer edinmiş olan Onur Aldoğan yönetmenliğinde çekildi. Projenin teaserları ise, yönetmen Sefa Gümüşkanat tarafından hazırlandı.Klip 26 saatte , 20 kişilik profesyonel bir ekiple tamamlandı. Styling By Nero imzası taşıyor .

Zehirli Ot, yıllar boyu yaşanılan ve sürüncemede kalmış olan duyguların dışa vurmuş hali aslında. Herkesin arafta kalıp, ne yapacağını bilemediği; anlaşılmak isteyip anlaşılamadığı dönemleri olduğunu, bu şarkının da bu dönemleri yansıttığını söylüyor Burak Sense… Klipte oldukça sade ama görselliğe önem verir şekilde şarkı ile akıyor adeta. Elbette bir son var klipte, ancak bu son şu an için gizli. Dinleyiciler açısından belki de devam edecek bir kısa filmin ilk bölümü olacak bu klip.

Burak Sense ‘nin yeni teklisi Zehirli Ot , tüm dijital platformlarda ve Youtube kanalında yerini almaya hazır.