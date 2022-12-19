Avrupa’nın en eski ikinci tiyatrosunun ilk Türk kadın oyuncusu Buyraç’ın başarı öyküsü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 1748’den bu yana faaliyet gösteren Avrupa’nın en eski ikinci tiyatrosu Burgtheater’in oyuncu kadrosuna giren ilk Türk kadın tiyatrocu Zeynep Buyraç, "İlk Türk asıllı kadın oyuncu olarak sahneye çıkmanın verdiği bir keyif de söz konusu ama ben hiçbir zaman 'Kendimle gurur duyuyorum, harika bir şey başardım' diye düşünmedim." dedi.

İstanbul’da dünyaya gelen ve Alman Lisesi’nden mezun olan Buyraç, 2001’de Viyana Devlet Konservatuarı’nın tiyatro bölümünün sınavlarını kazanarak başladığı sanat hayatını ve Avrupa’nın en köklü tiyatrolarından Burgtheater’in oyuncu kadrosunda yer alma başarısını anlattı.

Buyraç, "Viyana Devlet Konservatuarı'nın tiyatro bölümünde bildiğim kadarıyla, çok iddia etmek istemiyorum ama ilk Türk asıllı oyuncuyum, orada okuyan. Hele Türkiye’den gelen büyük bir ihtimalle ilk öğrenciyim." diye konuştu.

Konservatuvardan 2006’da mezun olduğunu anlatan Buyraç, bu dönemde okulda farklı etnik kökenlerden öğrenci çeşitliliği gibi bir durum söz konusu olmadığı için burada eğitim almasının okul açısından da farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

"Türkiye’den gelen, bekledikleri genç insan profili vardı kafalarında"

Buyraç, "Ben hep farklıydım, onların gözünde de farklıydım. Beni tam olarak kafalarında bir yere oturtamıyorlardı. Türkiye’den gelen, bekledikleri genç insan profili vardı kafalarında, ben o profile uymuyordum. Bu dört sene içinde benimle ne yapacaklarını pek bilemediler ama iyi bir eğitim alarak güzel bir şekilde mezun oldum." şeklinde konuştu.

Eğitimi süresince kendisine hep "iş bulmakta zorlanacağının" söylendiğini anlatan Buyraç, "Senin adın Zeynep, soyadın Buyraç, zaten ismini kimse söyleyemeyecek, her şey senin için zor ilerleyecek." denildiğini ama çalışmaya başladığında böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Buyraç, mesleki hayatına başkentin dışındaki farklı eyaletlerin önemli tiyatrolarında sahnelenen oyunlarda rol alarak başladığını, bu sürecin tecrübe edinme ve oyunculuk adına kendisini geliştirme açısından çok verimli geçtiğini dile getirdi.