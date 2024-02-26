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Avantgarde Orkestra Kapalı Gişe Sahne Alıyor

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Avantgarde Orkestra Kapalı Gişe Sahne Alıyor
Genç, dinamik ve yetenekli müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Avantgarde Orkestra, önceki akşam İstanbul’da Dada Salon Kabarett’te sevenleriyle buluştu.

Kapalı gişe sahne alan, yaklaşık 3 saat sahnede kalan ve 50’den fazla şarkı söyleyerek muhteşem bir konsere imza atan Avantgarde Orkestra, dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kurumsal organizasyonların, özel davetlerin gözde orkestrası Avantgarde Orkestra, 15 kişilik dev kadrosuyla geçmişten bugüne şarkılar içeren renkli repertuvarıyla İstanbul’da Avantgarde Orkestra rüzgarı estirdi.

Rezervasyonları günler öncesinde dolan ve merakla beklenen Avantgarde Orkestra, yoğun istek üzerine 9 Mart Cumartesi akşamı yeniden Dada Salon Kabarett’te sahnede olacak

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