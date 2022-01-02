Avanoslu Osman usta binlerce yıllık çanakların benzerini üretiyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Hititler döneminden beri yapıldığı bilinen ve ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan çanakçılık, ustaların geleneksel ürünlere kattığı yeni formlarla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Küçük yaşlardan beri atölyelerdeki ustalarından öğrendiklerini geleneksel tezgahlarda şekil verdiği çamura aktaran 46 yaşındaki Osman Bircan, bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ürünleri yeniden modelleyerek turistlerin ilgisini çeken aksesuarlara dönüştürüyor.

Kendisine ait atölyede gün boyu çamura şekil veren Bircan, AA muhabirine, alışılmışın dışında eser ve ürünlere imza atmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Atölyesinde, sipariş üzerine yöresel el sanatı ürünlerinden çeşitli çanaklar ürettiğini aktaran Bircan, vaktinin daha çoğunu gagalı Hitit, amfora gibi geçmiş yüzyıllarda kullanılan eserlere harcadığını, hayal gücünü yansıttığı ürünlere güncellik kattığını ifade etti.

Tezgahta çamura şekil vererek ortaya çıkardığı eserlerini bir hafta oda sıcaklığında kuruttuktan sonra fırında pişirdiğini anlatan Bircan, bazı ürünlere de karartma uygulayıp farklı görünüme kavuşturduğunu kaydetti.