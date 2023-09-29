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Atiye'den İbrahim Erkal'a Özel Yorum: Hangi Şarkıyı Seçti?

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Atiye'den İbrahim Erkal'a Özel Yorum: Hangi Şarkıyı Seçti?
İbrahim Erkal'ın son albümü "HÜRMET", ardı ardına şahane teklilerle müzik severlere sunuluyor. En son bu seride, kısa süre önce ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren pop müziğin güçlü sesi Atiye yer alıyor.

İbrahim Erkal'ın son albümü "HÜRMET", ardı ardına şahane teklilerle müzik severlere sunuluyor. En son bu seride, kısa süre önce ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren pop müziğin güçlü sesi Atiye yer alıyor.

Atiye ve ‘Unutmayacağım’ Şarkısı

Atiye, "Unutmayacağım" adlı şarkı için büyük bir özenle çalıştı. Bu parça, sözleri ve müziği İbrahim Erkal'a, düzenlemesi ise Febyo Taşel'e aittir. Bu özel şarkının video klibi, İbrahim Erkal'ın daha önce hiç yayınlanmamış arşiv görüntülerini içeriyor. Bu nadir görüntüler, Vedat Vural'ın titiz restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

İbrahim Erkal'ın Eşsiz Mirası

11 Mayıs 2017'de kaybettiğimiz ve arabesk fantezi müziğin önde gelen isimlerinden olan İbrahim Erkal, titiz bir çalışma sonucu hazırlanan "Hürmet" isimli saygı albümüyle anılmaya devam ediyor.

Yeni Proje: İbrahim Erkal “Hürmet” Albümü

Uzun bir aranın ardından, Ulus Müzik etiketiyle yayınlanacak olan İbrahim Erkal'ın "Hürmet" albüm serisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu projenin prodüktörlüğünü yetenekli İskender Ulus üstleniyor.

Albümün Öne Çıkan Yönleri

Bu özel albüm, üç bölümden oluşuyor. Her bölüm, farklı tarzlardaki yetenekli yorumcuların İbrahim Erkal şarkılarına kattığı eşsiz yorumları içeriyor. Bu harika eserler, müzikseverlere üçlü gruplar halinde sunulmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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