ATHENA World Akustik sahnesinde

Hakan ve Gökhan Özoğuz tarafından 1989 yılında temelleri atılan grup, ilk albümleri Holigan'ı çıkardıkları 1998 yılından bu yana yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer aldı. Athena, ilk albümleri ile aynı adı taşıyan ve adeta futbolseverlerin marşı haline gelen şarkıları Holigan ve Türk Milli Basketbol Takımı'nın marşı haline gelen 12 Dev Adam projesi ile büyük yankı uyandırdı. Grup, 2004 yılında 49. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi “For Real” şarkısıyla temsil ederek 4. oldu ve Eurovision tarihinin ilk alternatif müzik grubu olarak büyük sevgi ve ilgi topladı. Athena, 2021’de çıkartacağı yeni albümünün kayıtlarını yaptığı bugünlerde, konserlerine de devam ediyor.

Yapı Kredi bomontiada’nın her Cuma, Yapı Kredi World sponsorluğunda canlı yayınladığı konserler, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebilir.