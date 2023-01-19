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ATHENA 21 OCAK CUMARTESİ DOROCK XL VENUE SAHNESİ'NDE
Athena konser biletleri hayranlarının yoğun ilgisiyle yine günler öncesinden sold out oldu
KÜLTÜR-SANAT 19.01.2023, 13:13
Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, 21 Ocak Cumartesi Dorock XL Venue Beyoğlu sahnesinde özlenen İstanbul konserlerinden birine daha imza atmaya hazır.
Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, ‘Kafama Göre’, ‘Ben Böyleyim’, ‘Serseri Mayın’, ‘Arsız Gönül’, ‘Yaşamak Var Ya’, ‘For Real’, ‘Skalonga’, ‘Her Şey Güzel Olacak’ gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra ’Aldırma Gönül’, ‘Gündüzüm Seninle’ gibi farklı müzik türlerinden örnekleride yorumlayacaklar.
Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena’nın konser biletleri yine günler öncesinden sold out oldu.
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