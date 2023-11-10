Atatürk'ün Ardından koleksiyonu AKM'de

AKM Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında çok özel bir sergiye kapılarını açtı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm haberini 85 yıl önce 10 Kasım 1938’de yıldırım baskıyla haber veren gazetelerin basımlarının yer aldığı ‘Atatürk’ün Ardından’ Zeynep Çalşimşek Koleksiyonu isimli sergi, 10 Kasım (bugün) itibariyle Türk Telekom Opera Salonu alt fuayede sanatseverlerle buluştu. Koleksiyonu hazırlayan Zeynep Çalşimsek, sergi hakkındaki düşüncelerini “Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 85. Yılında Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklere anarken aynı zamanda 10 Kasım gazetelerinden oluşan kişisel koleksiyonumla katkıda bulunmaktan son derece memnunum. Bu benim için hem gurur verici, hem de Atatürk'ün ismini taşıyan AKM'de sergileniyor oluşu ayrıca da çok anlamlı. Dilerim ziyaretçiler de aynı duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü sergi vesilesiyle yeniden yad etmiş olurlar” sözleriyle dile getirdi. Atatürk’ün Ardından 18 Kasım’a kadar AKM’de görülebilir.