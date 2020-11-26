Atatürk'ü daha iyi anlamak ve anlatmak için...

Mavisel Yener'in, Atatürk'ün bize bıraktığı değerleri çocukların daha iyi özümsemeleri gayesiyle tasarladığı 50 farklı etkinliğe , Atatürk'ün hayatından önemli izler taşıyan 20 unutulmaz anıya ve Atatürk'ün hayatını incelikle yansıtan 140 fotoğrafa yer vererek bu alanda hazırlanmış tüm eserlerden ayrışan bu benzersiz başvuru kitabı, Atatürk'ün yaşamına dair esin verici bilgiler sunan ''Biliyor musun?'' sayfalarıyla da dikkat çekiyor.

Atatürk'ün Hayatı, Atatürk'ün Devrimleri, Atatürk'ün İlkeleri, Atatürk'ün Kişiliği ve Düşünce Dünyası olmak üzere birbirini tamamlayan dört ayrı başlıktan oluşan kitap; günümüz çocuklarını, bağımsız karakterli, aklın ışığını önemseyen, tarihimizi anlayabilen çağdaş bireylere dönüşebilmeleri için Atatürk'ün izinden yürümeye davet ediyor.

Çocukların yaratıcı okuma, düşünme ve yazma becerilerini kullanarak Atatürk ile ilgili pek çok bilinmeyeni keşfedebilecekleri Atatürk'le Birlikte Düşünelim!, Atatürk'ün kişiliğine ve hayat felsefesine dair değerli paylaşımlarda bulunuyor. Kitap, Atatürk'ün askerî, siyasî ve kültürel alanlarda yaptığı yenilikleri hangi düşünceden yola çıkarak gerçekleştirdiğini irdelerken, çocuklara yeni bakış açıları kazandırıyor. Cumhuriyetin ilanının önemi, ilk meclisin açılması ve kadın hakları gibi konulara değinirken; devrimlerin o döneme göre neden gerekli olduğunu, hangi amaçlarla yapıldığını sade ve açık bir anlatımla dile getiriyor. Atatürk'ün edebiyat tutkusu, sanatçıya gösterdiği saygı gibi hususlar üzerinden, güzel sanatların bir topluma katacağı evrensel değerleri aktarıyor, bir liderin genel kültüre neden önem vermesi gerektiğine işaret ediyor.

Atatürk'ün hayatını, kişiliğini, düşünce evrenini, devrimlerini, ilkelerini kapsayan; özgün içeriğiyle okurların yüreğinde ve belleğinde yer edecek bu eşsiz eser ayrıca, TBMM'nin ilk fotoğrafları, Anıtkabir'in yapım süreci, gazetelerin manşetlerini süsleyen ilk Cumhuriyet Bayramı haberleri, Atatürk'ün çektirdiği doğa fotoğrafları, Atatürk'ün kadın hakları ile ilgili çalışmaları ve tarihimizde iz bırakan ''Başaran Kadınlar'' gibi özel içerikleriyle de merak uyandırıyor.

Mavisel Yener, bilimin ışığında özgür düşünebilen nesiller yetişmesine katkı sunabilmek amacıyla kaleme aldığı bu atölye kitabında, Atatürk'ün eşsiz kişiliğinde insanlığın ilham verici, yaratıcı değerlerinin dünya ile nasıl paylaşıldığını gözler önüne seriyor.