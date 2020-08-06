Atatürk Tuzla’da yaşayacak

İSKENDER ÖZSOY

Etkinlik, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada’nın girişimiyle Gazi’nin Tuzla’ya geldiğinde kaldığı otelin bahçesinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Özpağada’nın sunuş konuşmasıyla başlayan etkinliğe katılan ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınıışık konuşmasında “Dünyadaki aydınlama mücadelesinin Türkiye’deki temsilcisi Gazi Mustafa Kemal’dir. Atatürk’ün rotasında ilerlemek için mücadelemizi tazeliyoruz.”dedi.

Konuşmaların ardından ADD Genel Merkezi’nin koleksiyonundaki Remzi Taşkıran ve Saeed Aghanejad’ın çalışmalarından oluşan Atatürk resimleri sergisi açıldı.

Sergiyi Özpağada ve konuklara gezen Altınışık ressamlardan bilgi adı¸onları kutladı.

Daha sonra Atatürk’ün Tuzla’ya geldiğinde kaldığı oda yeniden düzenlenerek ADD Tuzla Şubesi Anı Odası olarak açıldı. Açılış kurdelasını Altıınşık ve Özpağada birlikte kesti.

Altınışık anı defterine şunları yazdı:

“Büyük Atatürk. Tuzla’ya gelişinin yıldönümünde seni her zaman olduğu gibi bağılılıkla ve şükranla anıyoruz. Yolundan asla dönmeyeceğiz. Ruhun Şad olsun.”

Etkinliğe ADD Genel Başkanı Altınışık’ın yanı sıra ADD İstanbul şubelerinin başkanları, eski başkanlar, Tuzla Rumeliler Derneği, Cumhuriyet Kadınları Tuzla Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar, siyasi parti temsilcileri Postane Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, Doğader, Al-i Aba Vakfı katıldı.