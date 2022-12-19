Atatürk Kültür Merkezine bir yılda 1 milyon 300 bin ziyaretçi

AKM, yeni yüzüyle açıldığı 29 Ekim 2021’den bu yana sanatseverlerin buluşma adresi oldu. Gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanan AKM Türk Telekom Opera Salonu, Tiyatro Salonu, AKM Galeri, Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, Kütüphane ve AKM Yeşilçam Sineması yıl boyu ziyaretçi akınına uğradı.

Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’na ev sahipliği yapıyor.

AKM geniş içerik yelpazesiyle 7’den 70’e herkese hitap etti. AKM’de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu. Yıl boyunca toplam 1265 etkinlik gerçekleşen AKM’de etkinliklere 1 milyon 300 bin kişi katıldı.

Londra Filarmoni Orkestrası’ndan Chris Botti’ye…

Kusursuz akustik özelliklere sahip salonları ve yeni etkinlik alanlarıyla, yurt içi ve yurt dışından bu sahnenin bir parçası olmak isteyen sanatçı ve toplulukları ağırlayan AKM, Londra Filarmoni Orkestrası’ndan yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Grammy ödüllü ünlü trompet sanatçısı Chris Botti’ye, İspanyol müziğinin usta ismi Buika’dan dünyaca ünlü caz şarkıcısı Stacey Kent’e pek çok ismi sanatseverlerle buluşturdu. Carmen operası 15 yıl sonra AKM’de sahnelenirken, Saraydan Kız Kaçırma, Falstaff, La Traviata operaları ve Don Kişot, Kuğu Gölü baleleri de seyircilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yerini aldı.

Tüm bunların yanı sıra AKM birçok festivale ev sahipliği yaptı. Başta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olmak üzere, AKM bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, çeşitli kısa film festivalleri, Boğaziçi Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Günleri, Uluslararası Distopya Film Festivali, Ödüllü Filmler Haftası, İKSV Müzik Festivali, Akbank Caz Festivali, İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali gibi birçok festivalin de mekânı oldu.