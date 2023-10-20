Atatürk Kültür merkezinde müzikle tarihi yolculuk

Türk Müziği repertuvarındaki klasik formları ve Neo-Klasik eserleri, Türk Müziğine özgü usul,makam ve tavırlara bağlı kalarak icra ve yorumlama amacı taşıyan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, “Lale Devri” bestekarlarını geçmişin tınısıyla günümüze taşıyor.

Osmanlı tarihinin barış, eğlence, zevk, yenileşme, reform gibi süreçlerinin başlangıcı olarak bilinen 1718-1730’lu yıllar arasını kapsayan Lale Devri, müzikte daha eğlenceli, keyif verici, şen şakrak ve bazen de alaycı üslupla yapılan müziklerle öne çıkıyor. Batı ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirmeye başlanan Lale Devri döneminde; zevk ve eğlence müzikleri yapması için yurt dışından yabancı müzisyenler getirtilmiş ve evrensel müziklerle de halkın tanışması sağlanmıştı. Konserde, Itri, Nayi Osman Dede, Tanburi Mustafa Çavuş, Ebubekir Ağa, Neyzen Ali Dede gibi dönemin öne çıkan bestekarlarının eserleri seslendirilecek. Konserin sanat yönetmenliğini ise aynı zamanda topluluğun sanat yönetmeni Ferruh Yarkın üstleniyor.