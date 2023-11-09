“ATATÜRK” Filminden ‘10 Kasım’ Sergisi ve ‘09.05’ Gösterimi

Ülkemizde 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” 1. Filmi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nüne özel etkinlikler düzenliyor.

10 Kasım Cuma gününe özel Türkiye’deki tüm Paribu Cineverse sinemalarında ‘09.05 anma seansı’ yapılacak. Film gösteriminden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı’nın ardından “ATATÜRK” filmi izlenecek.

Lanistar Media’nın bir diğer etkinliği ise kostüm sergisi. 10 Kasım haftasında ilk kez halka açık şekilde Emaar Square Mall’da sergilenmeye başlanacak kostümler arasında Mustafa Kemal, Zübeyde, Makbule, Madame Corinne ve Miti karakterlerinin kullandığı çeşitli kıyafetler var.

“ATATÜRK 1881-1919” filminin kostümleri, Tasarımcı Gamze Kuş tarafından hazırlandı. Sivil halk kostümleri için yaklaşık 10 bin metre, yalnızca ana oyuncuların kostümleri için yaklaşık 7 bin metre kumaş kullanıldı. 3 bin kostüm için 4 atölye 30 hafta üretim yaptı, kostümlerin eskitilmesi için 7 kişilik ekip 16 hafta boyunca çalıştı.

1910’lardaki kumaşların dokusunun aslına uygun yansıtılabilmesi için askerî kostümlerin iplikleri Yeni Zelanda’dan getirtildi. Uşak’ta örüldü ve Kayseri’de dokundu. Böylece 12 bin metre kumaş, belirlenen renk tonlarında üretildi.

Tasarımları Mücella Mert’e ait 2.500 şapka, 3 atölyede 16 haftada üretildi. 300 Anzak askeri şapkası, film için özel olarak Avustralya’dan getirtildi.

Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren “ATATÜRK 1881-1919” sinemada iki film olarak yayınlanacak. “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, TV’deki 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu. İkinci film 5 Ocak’ta sinemada izleyicisiyle buluşacak.

Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Filmin Tarih Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu

Askerî Danışman: Tuncel Koç

Askerî Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer

Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş

‘Atatürk’ün yayın takvimi: