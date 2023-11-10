ATATÜRK Filmi Dört Kıtada Gösteriliyor

Ülkemizde 3 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” filmi, Türkiye Dakar Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğinde düzenlenen “Türk Sineması Günleri” kapsamında Senegal’in başkenti Dakar’daki Pathé Sinemasında gösterildi.

Film ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Washington’da da izleyicisiyle buluşuyor.

Dünya prömiyeri Hollywood’da yapılan, bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan ATATÜRK tüm dünyadan sinema seyircisine ulaşmaya devam ediyor. Film; Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere şimdiden dünyanın dört kıtasına ulaştı. Senegal’deki gala gecesinde yapılan gösterime ilgi büyüktü.

Gala gecesinde konuşan Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ü bu film vesilesiyle bir kez daha anmanın büyük bir onur olduğunu belirtti. Sağman: “ATATÜRK filmini Dakar’da yabancı ülkelerin büyükelçileri ve seçkin konuklarımızla birlikte izledik. Bağımsızlık mücadelemizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, böyle bir etkinlikle daha da iyi anlatabildiğimize inanıyor, ATATÜRK filmi ekibini yürekten kutluyoruz.”

“ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç ve Hollanda’da gösterime girdi. Film, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede gösterilecek.

Yapımda; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1. Film” Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren “ATATÜRK 1881-1919” sinemada iki film olarak yayınlanacak. “ATATÜRK 1881-1919” 1. Film, TV’deki 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu. İkinci film 5 Ocak’ta sinemada gösterime girecek.