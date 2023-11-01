“ATATÜRK” filmi Darüşşafaka öğrencileriyle buluştu

3 Kasım’da sinemalarda vizyona girecek Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” filminin ekibi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlediği etkinlikler kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. 1. Filmin gösteriminin yapıldığı buluşmaya Yapımcı Saner Ayar, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile oyuncular Sarp Akkaya (Enver Paşa), Sahra Şaş (Makbule) ve Şahin Sancak (Nuri Conker) katıldı.

Etkinlikte konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 1921 yılında Darüşşafaka’ya yaptığı ziyarete dair anekdotu aktardı: “Okulumuza bağış yapan Atamızın annesinin bizden çok anlamlı bir isteği olmuş: O zorlu savaş döneminde Darüşşafaka’da okuyan çocuklara mevsim meyvelerinden birinin dağıtılması… O günden sonra Darüşşafaka koridorlarında taze meyve bulundurmak bizde gelenektir.”

Öğrencilerle buluşmanın tüm ekip için büyük bir mutluluk ve enerji kaynağı olduğunu belirten Saner Ayar şöyle konuştu: “ATATÜRK ile ilgili dünya standartlarında bir film çekmek, bizim sektördeki herkesin hayaliydi. Biz bu hayale inandık ve başardık. Siz gençler de hayallerinize inanın, o zaman neler yapabileceğinizi göreceksiniz. Ben de inanıyorum ki siz bizim hayal bile edemediklerimizi başaracaksınız.”

Gösterimin ardından ekibi ayakta alkışlayan gençler, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin’e çekimler ve yapım süreci ile ilgili sorular yönelttiler. Filmin yalnızca Türk değil, dünya izleyicisinin de beğenisine sunulduğunu ifade eden Öztekin şöyle devam etti: “Biz bir belgesel değil, bir drama çektik. Yabancı izleyicinin Atatürk’ü ve millî mücadelemizi anlayabilmesi için tarihî gerçekliği bozmayan dramatik ögelerle hikâyeyi oluşturduk.”

Gençlerin ilgisi film ekibine ve oyunculara duygusal anlar yaşattı. Oyuncu Sarp Akkaya duygularını şöyle dile getirdi: “Filmimizi siz gençlerle birlikte izlemekten gurur duyuyorum, çok duygulandım. Belki aranızdan oyuncular çıkacak, o günün gelmesini, sizlerle yeniden buluşmayı ve aynı sahneyi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren “ATATÜRK 1881-1919” sinemada iki film olarak yayınlanacak. TV’deki 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “ATATÜRK 1881-1919” 1. Filmi, Türkiye’den hemen sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan, bütün Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede gösterilecek. İkinci film 5 Ocak’ta sinemada izleyicisiyle buluşacak.

Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Filmin Tarih Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu

Askerî Danışman: Tuncel Koç

Askerî Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer

Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş

‘Atatürk’ün yayın takvimi: