ATAŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASINDAN KONSERVATUARA

“Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesiyle çocuklar ve gençler sanatın farklı alanlarında eğitilirken, aldıkları eğitimleri ve geliştirdikleri yeteneklerini sergileyebilmeleri için de çeşitli imkânlar oluşturuluyor.

Müzik eğitimi almış gençler arasından enstrüman kullanmada başarılı öğrenciler seçilerek oluşturulan Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası zamanla proje dışından da, müzikte yetenekli öğrencileri sınava tabi tutarak bünyesine katıyor. Böylelikle hem orkestranın müzikal niteliği hem de genç müzisyen sayısı artırılmış oluyor.

Gençlik Senfoni Orkestrası’nın üç genç üyesi bu yıl hayallerini gerçeğe çevirerek İstanbul’da çeşitli konservatuvarlarda eğitim almaya başladı. İki yıldır orkestrada çalan üç gençten; 18 yaşındaki Berfin Yıldız İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü’nü, 17 yaşındaki İlayda Buyurman aynı konservatuvarın Klarnet Bölümü’nü ve 17 yaşındaki Burçak Köker de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü’nü kazandı.

Özellikle güzel sanatlar liselerinde eğitim alan gençlerin birbirlerini haberdar etmeleriyle ilgi merkezi haline gelen Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, komşu ilçelerden de pek çok gence bir orkestrada enstrüman kullanma fırsatı sunuyor.

Ataşehir Belediyesi’nin müzik eğitimlerine katılarak müzik üzerine ilk tecrübesini edinen Berfin Yıldız, buradaki eğitmenlerle önce güzel sanatlar lisesi sınavına sonra da konservatuar sınavına hazırlandı. İki sınavda da başarı göstererek istediği okulları kazanan genç yetenek, öğretmenlerinden hem müzik hem de hayat tecrübesi olarak dersler aldığını söylüyor.

Bir orkestra içerisinde bulunmaktan büyük keyif alan Burçak Koker, konservatuarda eğitim hayatını sürdürürken Gençlik Senfoni Orkestrası’nda devam edeceğini ve hayatı boyunca da orkestralarda keman çalmayı istediğini belirtiyor.

Gençlik Senfoni Orkestrası’nda bulunmanın, müzikalite açısından gençlere yeteneklerini ve repertuarlarını geliştirebilmeleri için çok şey kattığını ifade eden İlayda Buyurman ise, orkestranın aynı zamanda yeni bir çevre edinme imkânı da sağladığını vurguluyor.

Berfin Yıldız Ses Eğitim Bölümü’nü kazandı

9 yaşındayken bağlama çalmaya çok heves eden ve ailesinden bağlama isteyen Berfin Yıldız (18) Ataşehir Belediyesi’nin çocuk ve gençlere, müzik eğitimleri sunduğunu öğrenince bu kez de ailesinden kendisini bu eğitimlere kaydetmesi istedi. Bu müzik eğitimlerine katılan Berfin, daha sonra güzel sanatlar lisesini kazandı ve lisedeyken klarnet çalmaya başladı. Lisenin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü’nü kazanan Berfin, şarkı ve türkü söylediği zaman, o an müzikle baş başa kaldığını ve onların duygularını yaşatıyormuş gibi hissettiğini ifade ederek, bu sebeple şarkı ve türkü söylerken çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

Burçak Köker Keman Bölümü’nü kazandı

Enstrüman yapımcısı ve müzisyen olan dedesinin kendisine küçük yaştayken armağan ettiği viyola ile müziğe gönül vermeye başlayan Burçak Köker (17) lisedeyken kemana yöneldiğini ifade ediyor. 14 yaşında keman çalmaya başlayan Burçak, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın seçmelerine katılıyor ve ardından da bir üyesi oluyor. Bir orkestra içerisinde bulunmaktan çok keyif aldığını belirten genç yetenek, kemana yönelmesinin sebebinin de bu olduğunu vurguluyor. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nda edindiği dostluklar ve öğretmenlerin kendisine çok şey kattığını ekliyor. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitiren ve bu yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü’nü kazanan Burçak, hem konservatuardaki eğitim hayatına hem de Gençlik Senfoni Orkestrası’nda keman çalmaya devam edeceğini söylüyor.

İlayda Buyurman Klarnet Bölümü’nü kazandı

Müziğe yönelmesinde ortaokuldaki müzik öğretmeninin etkisi olduğunu söyleyen İlayda Buyurman (17) ise; o yıllarda öğretmeninin kendisine piyano öğretmeye başladığını ve ardından güzel sanatlar sınavına hazırlandığını dile getiriyor. Türkiye’deki ilk güzel sanatlar lisesi olan Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanan İlayda, lisede piyanonun yanı sıra bir enstrüman daha çalmaya başladığını söylüyor. Enstrüman seçmelerine gittiğinde klarnet çalmanın hiç aklında olmadığını anlatan İlayda, “Klarnetin bu kadar güzel bir enstrüman olduğunu bilmiyordum. Aslında başlarda pek sevmiyordum ancak çaldıkça sevmeye başladım bunda öğretmenimin de çok etkisi oldu” diyor. Okuldan mezun olan arkadaşlarının da yer aldığı Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan onların vasıtasıyla haberdar olduğunu ve iki yıl önce seçmelere katıldığını ekliyor. İki yıldır Orkestra’da klarnet çalan İlayda, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Klarnet Bölümü’nü kazandı.