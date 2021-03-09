Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok...
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9...
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük...
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam...
Diyanet İşleri Başkanlığı: Hac ibadeti kura ve kayıt hakları 2021 için devam etmektedir
Hac ibadeti kura ve kayıt...

Atakan Yıldırım'ın yeni teklisi çıktı

Türkülere gönül vermiş, türkülerle yorulmuş, türkülerle büyümüş Atakan Yıldırım, bu kez sözü ve müziği kendisine ait olan “Kayboldum Dünyanda” isimli şarkısıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Atakan Yıldırım'ın yeni teklisi çıktı

Müzikle dolu bir evde doğan, babasının bağlamasının ve türkülerinin sesiyle büyüyen, 8 yaşında dersler almaya başlayan Atakan Yıldırım o gün, bu gündür, elinden düşürmediği bağlaması ile hem çalıyor, hem söylüyor, besteler yapıyor, güfteler yazıyor. Müzikle nefes alıp-veriyor.

5 Mart 2021’de We Play etiketiyle dijital platformlarda yerini alan parçanın sözleri ve bestesi de Atakan Yıldırım’a ait. Parçanın aranjörü Görkem Baharoğlu, kayıtları We Play stüdyosunda yapılan “Kayboldum Dünyanda”nın gitar, bas gitar ve saksafonu da Görkem Baharoğlu çaldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Atakan YıldırımMagazin Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.