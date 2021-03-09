Atakan Yıldırım'ın yeni teklisi çıktı

Müzikle dolu bir evde doğan, babasının bağlamasının ve türkülerinin sesiyle büyüyen, 8 yaşında dersler almaya başlayan Atakan Yıldırım o gün, bu gündür, elinden düşürmediği bağlaması ile hem çalıyor, hem söylüyor, besteler yapıyor, güfteler yazıyor. Müzikle nefes alıp-veriyor.

5 Mart 2021’de We Play etiketiyle dijital platformlarda yerini alan parçanın sözleri ve bestesi de Atakan Yıldırım’a ait. Parçanın aranjörü Görkem Baharoğlu, kayıtları We Play stüdyosunda yapılan “Kayboldum Dünyanda”nın gitar, bas gitar ve saksafonu da Görkem Baharoğlu çaldı.