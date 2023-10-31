"Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" 10 Kasım'da vizyona girecek

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filminde, göklerdeki macera hız kesmeden devam edecek.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin müziklerini Ferman Akgül hazırladı. Film, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

Filmde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) yerli üretim eğitim uçağı Hürkuş, insansız hava aracı Anka ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor.

TUSAŞ'tan teknik danışmanlık desteği

Yapımda, Hürkuş ve Anka'nın yer aldığı sahnelerde, TUSAŞ mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.

Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"ANKA, bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim insanıyla Ege Bölgesi'ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden on beş drone vardır. ANKA ve Fikret'in yürüttüğü çalışmalar adaya bir gök taşının düşmesiyle alt üst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde dronelar canlanır ve ANKA'ya karşı cephe alır. Droneların lideri Yusufçuk, ANKA dahil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister ve diğerlerine ANKA'yı yakalaması için emir verir. Onlardan kaçarken hasar gören ANKA'nın imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, bir bilim insanı ve iki uçan aracın, drone'ları durdurmak için öncelikle iş birliği yapmayı öğrenmeleri gerekir."