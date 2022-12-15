Aşkın En Kısa Gecesi, İstanbul’da

Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında, İBB Şehir Tiyatroları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu ağırlıyor. Aşkın En Kısa Gecesi isimli oyunu İstanbul seyircisi 14-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyredebilecek.



David Greig & Gordon McIntyre’nin yazdığı, Çiğdem Kaplangı’nın çevirdiği ve Murat Daltaban’ın yönettiği oyunda, Özlem Zeynep Dinsel, Mert Tiryaki, Taha Tegin Özdemir rol alıyor.



Aşkın En Kısa Gecesi

Boşanma avukatı Helena ve yasadışı işler yapan Bob! Bir barda tanışacaklar. Bütün gece boyunca yağmur yağacak, hem de hiç durmadan yağacak...35 yaşında olmak, orta yaşa adım atmak, zaman, hayat ve hepimize dağıtılan kartlar! Aşkın en kısa gecesi...

Yaz ortasında, koca bir gündüz denizinin ortasında kalmış minik bir gece parçasının üzerindeyiz, yalnızca bize ait olan bir karanlık, başka kimsenin değil… Hepimiz geçmişten geliyoruz. Geçmişten gelip geleceğe gidiyoruz. Olay bu, seni sen yapan şey, geldiğin yerdir, ondan sonra da gideceğin yere doğru gidersin.

Herkes zamanda yolculuktan bahsediyor, bu o işte. Şu an yaşadığımız şey, zamanda yolculuk, bak burada, gözümüzün önünde oluyor, bak, ayağımızın altında. Yolculuk biraz uzun sürüyor, fark bu...