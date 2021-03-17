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Aşka tanık olanların şarkısı

Genç sanatçı Kaan Güzel, ilk profesyonel çalışması “Bir Şans Daha”yı müzikseverlerle buluşturdu.

Aşka tanık olanların şarkısı

Şimdilerde söz ve beste çalışmalarını sürdüren Kaan Güzel, küçük yaşlarda gitar çalarak müziğe başlayan başladı, ilerleyen yıllarda müzikal eğitimine şan ve enstrüman
eğitimleri alarak devam etti. Türkiye&#39;nin önde gelen aranjörlerinden Erol Temizel ile çalışan sanatçı yeni şarkısının mutluluğu ve heyecanını yaşarken duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:
“Kendimi en iyi ifade ettiğim şarkım olduğuna inanıyorum. Yoğun duygular yaşadığım bir dönemde bu şarkıyı yazmak beni ruhsal olarak çok iyi hissettirdi. Bir Şans Daha hepimize yeni şanslar ve güzellikler getirsin. Aşka tanıklık eden herkesin kendinden bir şeyler bulacağına eminim.” Yeni şarkısından “müzikseverlere derdimi anlattım” diye bahseden sanatçının naif sesi ve iddialı yorumu da dikkat çekiyor.
Sözü ve müziği Kaan Güzel&#39;e ait olan Bir Şans Daha’nın klip yönetmenliğinde ise Merve Kuzeyli imzası var. Görüntü yönetmenliğini Cengizhan Cebeci&#39;nin üstlendiği klip genç sanatçıyı tam anlamıyla ifade eden ve duygularını açığa çıkaran detaylardan oluşuyor. Kaan Güzel Bir Şans Daha, Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik platformlarında yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kaan Güzel
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