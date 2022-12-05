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"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, uluslararası yarışmada 2 dalda ödüle aday

Dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olarak kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards 2023 seçkisinde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, "Gastrodiplomasi" ve bu yıl ilk kez verilecek"First Lady" kategorilerinde ödüle aday gösterildi

KÜLTÜR-SANAT 05.12.2022, 11:49
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, uluslararası yarışmada 2 dalda ödüle aday

Dünya genelinde yayınlanan yemek kitaplarının farklı dillere kazandırılmasına katkı sağlamak, gastronomi aracılığıyla ülkeler arası iletişimi geliştirmek ve ülkelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen ve alanının en prestijlisi kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) için, 1995'ten bu yana yemek, içecek ve yemek programları kategorilerinde adaylar yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde "Gastrodiplomasi" ve "First Lady" kategorilerinde ödüle aday gösterildi.

Türkiye'nin gastronomi alanında önde gelen akademisyenleri ve şeflerince hazırlanan, Türk mutfağının atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir yönlerinin öne çıkarıldığı kitapta, binlerce yıllık tecrübeye dayanan sağlıklı pişirme ve saklama yöntemleri ile her biri şifa kaynağı geleneksel reçeteler yer alıyor.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, İtalyanca ve Sırpça yayınlanan kitabın, diğer dillerde yayın çalışmaları ise sürüyor.

200'ün üzerinde ülke başvurdu

Merkezi İspanya'da olan Gourmand International tarafından düzenlenen Gourmand Dünya Yemek Kitabı Yarışması'na 200'ün üzerinde ülke ve her dilden başvuru kabul edildi.

Bu kapsamda, 2023'te Gastrodiplomasi alanında Türkiye, Endonezya, Palau, Filipinler, Slovenya, Tunus ve Birleşik Krallık kitapları aday gösterildi.

Gastrodiplomasi alanında bu yıl Arjantin, Guetamala, Honduras, Fas, Suudi Arabistan ve Zambia aday gösterilmiş, ödülü Guetamala'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan "Guetamala Lezzetleri Türkiye'de" adlı kitap almıştı.

"First Lady Kitapları" kategorisindeki ödüller ise 2023'te ilk kez verilecek.

Ödül için Türkiye'den "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yanı sıra Panama ve Zimbabwe'den yemek kitapları aday gösterildi.

Türkiye'den 9 kitap 11 farklı kategoride yarışacak

Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına ek olarak Türkiye'den 9 kitap 11 farklı kategoride ödüle aday oldu.

Adaylar arasında; "Restoran Şefi" kategorisinde Mehmet Akdağ ile Sinan Hamamsarılar'ın "7 Mehmet", "Eğlence" kategorisinde Zeynep Köksal Yaykıran'ın "Davet Sofraları" kitapları yer alıyor.

Aslıhan Sabancı, "Döneminin En İyisi ve Doğa & Yemek" kategorisinde "Nature's Therapeutic Recipes" ve "Diyet" kategorisinde "Gluten Free, Sugar Free, Gourmet Cuisine Desserts & Saltines" kitapları ile adaylık elde ederken, "Şehirler" kategorisinde Merin Sever'in "Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri" aday oldu.

"Yemek Tarihi" kategorisinde Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin ve Suavi Aydın'ın elinden çıkan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı, "Meyveler ve Tekil Konu" kategorisinde de Bayram Murat Asma'nın "Malatya Apricot" kitabı adaylık elde etti.

Ayrıca, Derya Manav'ın "Turkish Vegan Mutfak" kitabı "Vegan" kategorisinde, "Meyhane İhtisas" kitabı ise "Özel Ödül Avrupa" kategorisinde adaylar arasında yer alıyor.

Ödül töreninin 2023 Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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