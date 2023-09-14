Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği, sayısız ödülün sahibi efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan ve tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören “Aşık Shakespeare’’in yeni tarihleri açıklandı.

Zorlu PSM’de provaları devam eden ve 4 Ekim’deki prömiyeri için sınırlı sayıda bilet kalan Aşık Shakespeare’in 17-18 Ekim biletleri satışta!

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla ve Damat & Tween desteğiyle sahneye aktarılan, yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği 4 Ekim’de prömiyerini gerçekleştirecek Aşık Shakespeare’in provaları tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nu ilk kez tiyatro sahnesinde ve William Shakespeare’i canlandırırken seyredeceğimiz, 57. ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan ve 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ise En İyi Kadın Oyuncu ödülü adaylığı bulunan Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat vereceği Aşık Shakespeare’de Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülin Kılıçay ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendirilecek.

Yanlış anlamalar, karışmış kimlikler, sahneye çıkma mücadelesi veren genç bir kadın, gemi kazası, korsan kral, canlı köpek ve aşk!

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyunda bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor.

Tiyatronun birleştiriciliğini, sınır tanımazlığını, enerjisini ve neşesini sahne üstündeki 35 kişilik oyuncu, dansçı ve müzisyen kadrosuyla sanatseverlere yaşatmaya hazırlanan “Aşık Shakespeare”, orijinal müzikleri, etkileyici dansları, sıra dışı kostümleri ve özgün yorumuyla sezon boyunca, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment, Zorlu PSM’nin ortaklığı ve Damat & Tween desteği ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Oyun Takvimi

4- 17- 18 Ekim 20:30

1. Kategori - 795.00 TL

2. Kategori - 695.00 TL

3. Kategori - 595.00 TL

4. Kategori - 495.00 TL

5. Kategori - 395.00 TL