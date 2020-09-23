Arzu Yetiş Kocatepe ile Rotamız Moda Sanat da Ünlülerden Çarpıcı Açıklamalar...

Bundan sonraki bölümlerde Bomonti'de bulunan Kita's Cafe'de ünlü konuklarını ağırlayacak

olan Arzu Yetiş Kocatepe Kita's Cafe'nin sahibi Ayda Aslan'a mekan sponsorluğu için sonsuz

teşekkürlerini iletti.

Ünlü Oyuncu, Ses Sanatçısı Nermin Denizci, Kaybettiği kızını anlatırken izleyenleride ağlattı. Denizci:

Bazen yükseliyorum.Eşim, ailem, arkadaşlarım: Annem sen bugün çok sinirlisin dediklerinde; Merak

etmeyin ben aşımı yaptırdım kimseyi ısırmıyorum diyorum... Diyerek izleyenleri ağlattı...

Ünlü Duayen Oyuncu Engin Çağlar Yeşilçam’ı ve oynadığı oyuncuları anlatırken gelen soru üzerine;

Türkan Şoray Sinemanın Kraliçesidir! diyerek farkını gösterdi.

Meral Konrat ise daha ilk Filminde ilk Kadın Oyuncu Ödülünü aldığını söyleyerek, sevenlerinin onun

Dünyadaki başarısının doğuştan yetenek olduğunu ispatladı.

Ünlü Koreograf Fatih Ömercikoğlu röportaj sırasında zor anlar yaşadı. Kocatepe’nin anne babasını

sorması üzerine, çok erken annesini yüksek tansiyondan, babasını damar tıkanıklığından kaybettiğini

söylerken kısa bir süre konuşamadı ve zor anlar yaşadı. Kendine geldikten sonra röportaja devam edildi.

Tasarımcı, Sanatçı olmasında ve bu kadar dik ayakta durup başarılı olmasında bu etkenin önemini de

vurguladı.

Film-San Vakfı Müdürü ve Basın Mensubu Kıvanç Terzioğlu ise Marka Takıntısı olmadığını, beyazın ise

daha zayıf gösterdiğini söyleyerek beyaz giymeye cesaret edemeyen sevenlerine moral verdi.

Ünlü Besteci Bülent Yetiş Pandemi Döneminin Sanat Camiası için zor geçtiğini söylerken kendisinin bu

dönemde 47 şarkı yaptığını vurguladı.