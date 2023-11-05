Arzu Çetinkaya'nın Neden Yazar Olamadım Asmalı Sahne'de!

Yönetmen koltuğunda, deneyimli isimlerden Adil Arslan ve Esra Ergün bulunuyor. Ekip42 Tiyatro'nun titiz çalışmalarıyla sahneye taşınan yapım, Arzu Çetinkaya’nın güçlü performansıyla seyircilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

"Neden Yazar Olamadım", içten ve derin bir hikaye sunarken, aynı zamanda günümüz kadınının karşılaştığı zorlukları, iş/aile dengesini ve kişisel kimliğin korunmasını sorguluyor. Evrensel bir temayı ele alan oyun, izleyicilere kendi hayatlarına dair yeni perspektifler sunmayı vaat ediyor.

Ekip42 Tiyatro'nun Kasım ayındaki gösterim tarihleri şu şekilde: