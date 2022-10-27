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Artvin'deki "Çoruh Ekoturizm Yolu" zorlu parkurlarıyla ilgi görüyor
Artvin'de üniversite öğrencilerine kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.
KÜLTÜR-SANAT 27.10.2022, 13:28
Artvin Çoruh Üniversitesi ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğindeki etkinliğe yaklaşık 300 öğrenci ve akademisyen katıldı.
Katılımcılar, bisiklet yolu, asma köprü, çeşme, seyir terası ile şelalelerin bulunduğu 52 kilometrelik "Çoruh Ekoturizm Yolu"nun 6,5 kilometrelik Ormanlı-Fıstıklı etabını yürüdü.
Doğanın keyfini çıkaran öğrenciler, bir taraftan da derslerde öğrendikleri teorik bilgileri sahada görme ve uygulama imkanı buldu.
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Güler, gazetecilere, ekoturizm yolunun 6,5 kilometresinde öğrencilerle yürüdüklerini söyledi.
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