​​​​​​​Artİstanbul Feshane'de uluslararası sergi

38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katıldığı uluslararası “10. Mediations Biennale Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” sergisi 30 Ekim’de yapılacak ön gösterimin ardından 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane’de ziyaretçilerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras’ın yürüttüğü titiz restorasyon sürecinin sonunda kente kazandırılan tarihi mekanlardan biri olan Artİstanbul Feshane yeni sergisi ile sanatseverler ile buluşuyor.

Haliç kıyısında yer alan ve İstanbullulara dikkat çeken bir kültür alanı yaratan Artİstanbul Feshane “10. Mediations Biennale Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” sergisi ile uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapacak.

38 ÜLKEDEN 134 SANATÇI

2008’de Polonya’nın Poznan kentinde sanatçı Profesör Thomasz Wedland ve ekibi tarafından kurulan Mediations Bienali’nin 2023 yılı sergisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde gerçekleşecek.

38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katıldığı sergi 30 Ekim’de yapılacak ön gösterimin ardından 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.