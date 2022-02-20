Arnavutluk'taki komünist rejimin gizemlerini ortaya çıkaran müze: Bunk'Art 1

Arnavutluk'taki komünist geçmişe atfedilen bazı müzeler arasında "Bunk'Art 1" de yer alıyor. Müze, komünist lider Enver Hoca tarafından olası nükleer saldırılara karşı sığınak olarak inşa edilmişti.

Eski diktatör Hoca'nın 1978'de açtığı anti-nükleer sığınak, komünist rejim tarafından "Tesis 0774" olarak adlandırılmıştı.

Bugün müze olarak kullanılan ve 5 kat ile 106 odadan oluşan sığınakta silahtan üniformaya, döneme ait belgelerden haritalara, çok sayıda envanter sergileniyor.

Ziyarete ilk kez 2014'te açılan ve 2016'da müze olarak kullanılmaya başlayan Bunk'Art 1, Tiran'ın Dajt semtinde bulunuyor.

Eski anti-nükleer sığınak, bugün komünist rejimin bazı sırlarını, özellikle de komünizm sırasında Arnavutların günlük yaşamının bazı yönlerini açığa çıkarıyor. Bunun yanı sıra müzede, anti-faşist savaşa (1939-1944) ait malzemeler de bulunuyor.

Bunk'Art 1 içerisinde eski komünist lider Hoca ve dönemin başbakanı Mehmet Şehu'ya ait odalar da yer alıyor.