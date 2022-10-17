Arkeoloji Müzesi kapılarını metaverse’e açtı

Meta, xtopia, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Ancient Futures sergisinin açılışı, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Arkeoloji Müzesi Direktörü Rahmi Asal, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş ve xtopia Kurucusu Lalin Akalan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. 400 kişinin katıldığı açılışta arkeoloji ve mitolojiden esinlenerek geçmişi günümüz teknolojileriyle buluşturan ve geleceği hayal ettiren, Arkeoloji Müzesi’nin etkileyici cephesini kanvas olarak kullanan mapping gösterisi gerçekleşti.

Arkeoloji Müzesi’nin farklı salonlarına yerleştirilen sergide, müzenin eserleriyle aynı ortamda dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra, Artırılmış Gerçeklik çalışmalarıyla birçok perspektif bir araya geldi. Dijital ekranlarda Liam Young, Theo Triantafyllidis, David OReilly, Behnaz Farahi, Jonathan Monaghan gibi önemli global sanatçıları İstanbul’da buluşturan sergi aynı zamanda son yılların yaratıcı zihinlerinden Ecem Dilan Köse, Beryl Bilici, Kerim Safa, Kerim Dündar, Enes Güç, İdil Dursun gibi yerli sanatçıların işlerine de ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte, yurtdışında önemli başarılara imza atan araştırmacı ve sanatçılar Memo Akten, Sarper Baran ve Pınar Yoldaş da bu sergide buluşuyor. Meltem Şahin, ha:ar, Enes Güç, Mesut Öztürk, Alper Derinboğaz ve Gaye Su Akyol da fiziksel heykelleriyle sergiye derinlik katıyor. Ayrıca, Memo Akten, Pınar Yoldaş, Kerim Dündar ve Ecem Dilan Köse’nin katkıda bulunduğu dijital sergi için kurulan VR (Sanal Gerçeklik) köşesinde tüm ziyaretçiler sanal sergiyi gezme fırsatı bulabilecek.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Derya Matraş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve xtopia ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin bir ürünü olan bu sergi sayesinde metaverse’e sizlerle birlikte bir adım atmak istiyoruz dedi ve ekledi “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ancient Futures sergisi, içerik üreticileri ve sanatçıların da metaverse ekosisteminde ne kadar önemli olacaklarını bize gösteriyor. İçerik üreticileri ekonomisi, önümüzdeki yıllarda da çok duyacağımız bir terim. İçerik üreticilerin nasıl çalıştığı, kullandıkları araçlar, kullandıkları görsel dil ve nasıl iş birliği yapılabileceğini anlamamız bu sebeple de çok kıymetli olacak. Biz de Meta olarak metaverse'ün genişleyebileceği bir ekosistem oluşturma yolunda hep birlikte çalışacağımız için oldukça heyecan duyuyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antik Gelecekler sergisi ile fikir aşamasından itibaren ilgilendiğini belirerek, “Halihazırda metaverse’e birçok farklı alanda yatırım yapıyoruz ve bu etkinliğin ülkemizin kültür sanat ekosisteminin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Antik Gelecekler sergisi ileride AR/VR alanlarında yapılacak çalışmalar için de yol gösterici bir niteliğe sahip. Biz de önümüzdeki dönemde metaverse ile daha çok kişiye ulaşmak adına biz de çalışmalarımızı sürdürerek bu ekosistemin inşa edilmesine destek olacağız” dedi.

Xtopia kurucusu Lalin Akalan ise sergide yer alan eserlere dair bilgiler paylaştı ve şöyle konuştu: “Belki de insanlik tarihinde ilk defa küresel bir boyutta eş zamanlı olarak bir metaverse dünyasını geliştirip üzerine yatırım yapıyoruz. Metaverse, dünyanin ve toplumun çalışma şeklini değiştirme potansiyeline sahip ve sanatçılara da bu düzlemin her kösesini dijital yaratıcılıkla harmanlamaları için eşi görülmemiş bir fırsat sunuyor.”

Sergi için özel, Instagram filtresi olarak tasarlanan Arkeoloji Müzesi'nin en değerli eserlerinden İskender Lahti'nin AR çalışması, sadece İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyaretlerinde değil, Instagram filtre arama butonuyla her yerden ulaşılabiliyor. Ancient Futures sergisi, geçmiş zaman ve kültürel mirasımızdan ilham alarak, “Yarının mitolojileri ve arkeolojik kalıntılarını bugün nasıl oluşturuyoruz?” sorusuna yanıt arayan 27 eser ve hikayeyi, kurgusal ve spekülatif varoluşlar olarak öne sürüyor. Müze içerisinde konumlandırılan dijital ekranlar ve VR deneyim alanları 15 Ekim - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açık olacak.