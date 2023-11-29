Arkeoloji müzeleri’nde gece keşfi!

Sanatın farklı dallarını bir araya getirerek zengin içerikli etkinlikle ve geziler düzenleyen Sanatla Randevu, katılımcıları benzersiz bir deneyime çıkardı. Bugüne kadar hiç yapılmamış bir kombinasyonla sanata dair turları sunan Sanatla Randevu, hazırladığı etkinlikler ve düzenlediği turlar sayesinde katılımcılarına eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Ayşe Kaynarcalı öncülüğünde hayata geçirilen Sanatla Randevu, sanat aşıklarını, sanatın kökleriyle tanıştıran bir oluşum görevi üstlenmeye devam ediyor. Sanatla Randevu, sanatı ve gezerek keşfetmeyi sevenleri bu kez de sahip olduğumuz coğrafyada korunabilmiş en değerli eserlerin sergilendiği yer olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde benzersiz deneyim yaşattı.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalan ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde bulduran İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Sanatla Randevu konuklarına özel olarak kapılarını açtığı etkinlik, 25 Kasım akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında gerçekleşti. Değerli Serda Büyükkoyuncu’nun şahane anlatımı ile “Efsaneler ve Mitolojik Hikayeler Söyleşisi”, Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin büyüleyici atmosferinde sanat meraklılarını bir araya getirdi.

Serda Büyükkoyuncu, kitabı "Antik Yunan Mitolojisi: Tanrıların Aşk Hayatı" üzerinden Mitoloji ve Sanat, Arkeoloji ve Mitoloji, Tanrılar ve Felsefe ve çok daha fazlasını sanatseverlerle paylaştı.

Ayşe Kaynarcalı ve Sanatla Randevu gezileri hakkında daha detaylı bilgi almak için https://sanatlarandevu. com adresini ziyaret edebilirsiniz.