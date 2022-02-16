Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

KÜLTÜR-SANAT 16.02.2022, 20:20 Nevzat Soysal
Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, toprağa verildi.

Rumeli türküleriyle tanınan ve dün vefat eden usta sanatçının cenaze namazı, Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camii'nde kılındı.

Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının oğlu Ercan Şentürk,  babasıyla vefat ettiği gün görüştüklerini ve daha sonra eve geldiğini söyledi.

Yoğun bakımda tedavi gördüğü için fazla görüşme imkanı olmadığını ifade eden Şentürk, "'Bir şey istiyor musun, akşam getireyim mi' diye sordum. 'Bana bir sütlaç getir.' dedi. 'Tamam' dedim ve eve geldim. Yarım saat sonra telefonla 'Ercan bey hastaneye gelin' dediler. Gittim son bir 5-10 saniye daha gördüm. Sonra 'Ağabey dışarı çıkın' dediler, çıktım 15 dakika sonra haberi geldi." diye konuştu.

Babasının son günlerinde yaşadıkları bir hatırasını anlatan Şentürk, "Muhabbet ettik, su biraz soğuktu. Bana 'Yavrum su soğuk.' dedi. 'Ne yapacaksın bu saatten sonra şarkı mı söyleyeceksin?' dedim. 'Sen deli misin, ben o olmazsa ölürüm' dedi. Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

Sanatçının eşi Müge Şentürk de "Çok değerli bir sanatçı, çok değerli bir eş, çok değerli bir insandı. Çok az gelir Türkiye'ye bir daha onun gibisi." dedi.

Rahatsızlığından dolayı hastaneye yattığını, son anlarına kadar iyi göründüğünü, son gün "Seni çok seviyorum. Bekle geleceğim, iyiyim." dediğini aktaran Müge Şentürk, "Türkülerden hiçbir zaman vazgeçmedi. Ölene kadar hep sahnedeydi. Türküler onun hayatıydı." değerlendirmesini yaptı.

TRT sanatçısı Soner Özbilen, Arif Şentürk'ün arkadaşından öte can dostu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce hemşehrimdi. Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemden beri Rumeli'yi temsil eden 2 sanatçıydık. Ne mutlu bize ki biz camiamızı temsil etmekte başarılı olduk. Arif bayrağı çekti, birlikte yürüttük o bayrağı. Ben kolumun bir tanesini vermiş oldum. Arif, hiç unutmayacağımız, türküleriyle hep aramızda olan bir dostumuz. Acımı tarif edemem. İnşallah onu örnek alan gençler Rumeli müziğini omuzlar ve bizim bıraktığımız yerden bayrağı teslim alırlar. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

"Balkan ve Rumeli türkülerine güzel bir can, iyi bir nefes verdi"

Sanatçı Faruk Yılmaz, "Bugün kara günümüz, kara günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Arif ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Bir Balkan ve Rumeli türküleri sanatçısı olarak Şentürk'ten çok şey öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Çok orijinal bir adamdı. Kendi ismini türkülerle Türkiye sınırları dışına taşıdı. Balkan ve Rumeli türkülerine güzel bir can, iyi bir nefes verdi. Şivesiyle geldi, o orijinal şivesini hiç bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Gençlerle birlikte sanatçının mirasına sahip çıkacaklarını ve bu kültüre katkı yapmaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, "Türkülerini dinlediğiniz zaman Arif Şentürk'ün kimliği meydana çıkıyor, kendi özü de buydu." dedi.

"Elinde büyüdüm, bize çok şey öğretti"

Sanatçı Cüneyt Şentürk, Şentürk'ün vefatıyla Rumeli türkülerinin yetim kaldığını belirterek, "Benim müziğimin babası derdim her zaman Arif ağabey. Elinde büyüdüm, bize çok şey öğretti. Çok şeylerimize de fırsat tanıdı sağ olsun. Çınarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm Rumeli camiasının, tüm Türkiye'nin, Avrupa'da yaşayan Rumelili Türklerin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TRT sanatçısı Fuat Erenoğlu ise Şentürk ile 50 sene boyunca pek çok yerde birlikte konserler verdiklerini ve Rumeli Balkan türkülerini beraber söylediklerini anlattı.

Cenaze törenine usta sanatçının kızı İnci Kilimci, oğlu Uğur Şentürk, kardeşi Sabri Şentürk ve ailesinin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ekrem Pehlivan ve Rüstem Avcı'nın da arasında bulunduğu Rumeli türküleriyle tanınan sanatçılar, Balkan dernekleri temsilcileri ile sanat camiasından dostları, sevenleri katıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Yıldız Spor forması serilen Arif Şentürk'ün cenazesi daha sonra Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

#Arif Şentürk #Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Yorumlar (0)
10
açık
Namaz Vakti 17 Şubat 2022
İmsak 06:24
Güneş 07:49
Öğle 13:23
İkindi 16:18
Akşam 18:47
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14