'ARDIÇ”IN YÜREK BURKAN “KALBİM YARALI” YORUMU! 

Daha önce yayınlamış olduğu “Sonbahar, Cennetim Olsan, Ederin Olsun, Deli Rüzgar” şarkılarıyla hem YouTube’da hem de sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı “Ardıç” yeni şarkısı Kalbim Yaralı'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan “Kalbim Yaralı” şarkısının sözleri Ömer Faruk Güney’e ait olurken müziği Mazlum Çimen, güçlü aranjesi ise Barış Engürlü imzası taşıyor. Şarkının rap kısmında ki dikkat çeken sözler ise başarılı sanatçının kendisine ait. Ardıç'ın hayatımın fon müziği olarak bahsettiği şarkıyı yıllar önce rahmetli Murat Göğebakan’dan dinlemiş ve aşk hikayelerimizin kült olmuş şarkılarından birisi olarak hafızalarımıza kazımıştık. Ardıç, Murat Göğebakan ve onun şarkısını okumakla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi; “Kalbim Yaralı benim içime yıllardır işleyen bir şarkı. Murat Göğebakan zamanında okuduğunda çok etkilenmiştim ve kalbime dokunmuştu, kendisinin hayat hikayesini ve uğradığı ihanetin onu ölüme sürüklediğini asla unutamıyorum. Böylesine içime işleyen ve beni derinden yaralayan bir hikayenin şarkısını ben de seslendirmek istedim. Bütün ruhumla ve çok hissederek okudum umarım siz de çok sever şarkıyı yaşatır ölümsüzleştirirsiniz.” “Kalbim Yaralı” şarkısının klibini başarılı yönetmen Alişan Günay Yıldırım çekti. Şarkının ruhunu tam anlamıyla yansıtan görüntülere sahip klip izleyicisinin yüreğine dokunacak nitelikte. Klibin sonunda rahmetli Murat Göğebakan’da unutulmadı ve bir kez daha anıldı. Ardıç'ın yeni projesi “Kalbim Yaralı” Engürlü Müzik etiketiyle tüm platformlarda yayında.