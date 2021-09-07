Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs jet sosyete corona korona Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu
İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması...
Afganistan'da Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı
Afganistan'da Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam...
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414...

'ARDIÇ”IN YÜREK BURKAN “KALBİM YARALI” YORUMU! 

'ARDIÇ”IN YÜREK BURKAN “KALBİM YARALI” YORUMU! 
Daha önce yayınlamış olduğu “Sonbahar, Cennetim Olsan, Ederin Olsun, Deli Rüzgar” şarkılarıyla hem YouTube’da hem de sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı “Ardıç” yeni şarkısı Kalbim Yaralı'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan “Kalbim Yaralı” şarkısının sözleri Ömer Faruk Güney’e ait olurken müziği Mazlum Çimen, güçlü aranjesi ise Barış Engürlü imzası taşıyor.

Şarkının rap kısmında ki dikkat çeken sözler ise başarılı sanatçının kendisine ait.

Ardıç'ın hayatımın fon müziği olarak bahsettiği şarkıyı yıllar önce rahmetli Murat Göğebakan’dan dinlemiş ve aşk hikayelerimizin kült olmuş şarkılarından birisi olarak hafızalarımıza kazımıştık.

Ardıç, Murat Göğebakan ve onun şarkısını okumakla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

“Kalbim Yaralı benim içime yıllardır işleyen bir şarkı. Murat Göğebakan zamanında okuduğunda çok etkilenmiştim ve kalbime dokunmuştu, kendisinin hayat hikayesini ve uğradığı ihanetin onu ölüme sürüklediğini asla unutamıyorum. Böylesine içime işleyen ve beni derinden yaralayan bir hikayenin şarkısını ben de seslendirmek istedim. Bütün ruhumla ve çok hissederek okudum umarım siz de çok sever şarkıyı yaşatır ölümsüzleştirirsiniz.”

“Kalbim Yaralı” şarkısının klibini başarılı yönetmen Alişan Günay Yıldırım çekti. Şarkının ruhunu tam anlamıyla yansıtan görüntülere sahip klip izleyicisinin yüreğine dokunacak nitelikte. Klibin sonunda rahmetli Murat Göğebakan’da unutulmadı ve bir kez daha anıldı.

Ardıç'ın yeni projesi “Kalbim Yaralı” Engürlü Müzik etiketiyle tüm platformlarda yayında. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ARDIÇIN YÜREK BURKAN KALBİM YARALI YORUMUArdıç Yeni şarkısı Kalbim Yaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.