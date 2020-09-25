ARDA HAN 'DAN YENİ ŞARKI ''UÇURUM '' TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA !

12 yıldır müzik piyasasında olan ve yirmiye yakın şarkısı bulunan Arda Han , söz ve bestesi Hüseyin Mehmedoğlu’na , düzenlemesi ise Mert Ustaoğlu’ na ait yeni şarkısı Uçurum’u Goed Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Genç şarkıcı Arda Han ‘ın video klibi için özel bir set alanı kuruldu.Uçurum adlı şarkının video klibi: 2 gün boyunca yaklaşık 60 kişilik dev bir prodüksiyon ekibiyle Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekildi.

Her çalışmasında titizlikle çalışan genç şarkıcı Arda Han ‘ın yeni şarkısı ‘’Uçurum ‘’ yine iddalı ve sonbahara damgasını vurmaya hazır.