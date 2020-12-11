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ARDA GEZER ‘DEN BEKLENEN ALBÜM ‘’EPISODE1 ‘’

‘’Karanlık,sert,eğlenceli ama mutsuz. Gerçek bir pencereden bakan gerçek bir albüm.’’

ARDA GEZER ‘DEN BEKLENEN ALBÜM ‘’EPISODE1 ‘’

Rap Müziğin adından sıkça söz ettiren ,başarılı prodüktör ve aranjörü Arda Gezer ‘in Episode1  albümü Welog Music etiketiyle yayınlandı. 

Albüm de 6 şarkı yer alıyor.Arda Gezer’e Şehinşah, Kaya Giray,Hidra,Ati242,Zeng-G,Kozmos,Lia Shine ve Helineda vokalleriyle eşlik etti. 

Albümün çıkışı,Kaya Giray ve Zeng –G ‘in vokalleri ile ‘’Bir de Bana Sor ‘’ isimli şarkı.Video klip de  aynı zamanda şarkıya uygun profesyonel bir ekiple çekildi. 

 

Episode 1 isminden de anlaşılacağı üzere serinin ilk albümü olma özelliğini taşıyor. 

 

Arda Gezer ‘in Episode 1 Albümü tüm dijital platformlar da ve Netd Müzik Youtube kanalında yayında… 

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Arda GezerEpisode1Welog Music
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