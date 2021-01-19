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ARDA GEZER ‘DEN 15 günde 2 klip!

Rap camiasının en çok tanınan isimlerinden biri olan prodüktör Arda Gezer ,geçtiğimiz günlerde Episode1 albümünü Welog Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

ARDA GEZER ‘DEN 15 günde 2 klip!

Serinin ilk albümü özelliği taşıyan Episode 1 ‘ e 15 günde iki klip çekerek  albümün ikinci ve üçüncü kliplerini de dinleyici ile buluşturdu. 

Çalışmalarına karma da devam eden başarılı prodüktör Arda Gezer  Episode1 albümünün 2. video klibi;  Arda Gezer &  Şehinsah&Helinada  Nedeni Var , 3. video klip ; Lia Shine & Bu Gece Arama şarkısına çekildi. 

Arda Gezer ; Episode1 albümünde yer alan diğer şarkılarını da kliplendirece’ğini, seriyi tamamladıktan sonra diğer sürpriz seriye geçeceğini,gece gündüz üretmeye devam ettiğini belirtti. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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