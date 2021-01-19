ARDA GEZER ‘DEN 15 günde 2 klip!

Serinin ilk albümü özelliği taşıyan Episode 1 ‘ e 15 günde iki klip çekerek albümün ikinci ve üçüncü kliplerini de dinleyici ile buluşturdu.

Çalışmalarına karma da devam eden başarılı prodüktör Arda Gezer Episode1 albümünün 2. video klibi; Arda Gezer & Şehinsah&Helinada Nedeni Var , 3. video klip ; Lia Shine & Bu Gece Arama şarkısına çekildi.

Arda Gezer ; Episode1 albümünde yer alan diğer şarkılarını da kliplendirece’ğini, seriyi tamamladıktan sonra diğer sürpriz seriye geçeceğini,gece gündüz üretmeye devam ettiğini belirtti.